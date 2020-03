Roma - I dati del Viminale - Oltre 220mila le persone controllate

Roma – “Coronavirus, 10mila denunce nella giornata di venerdì”.

Nella giornata di ieri sono state oltre 220mila le persone controllate dalle forze dell’ordine nell’ambito delle misure per evitare il contagio da coronavirus. 10mila le denunce. Il dato è riferito dal Viminale.

“Nella giornata di ieri le forze di polizia – si legge sul sito – hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 223633 persone e 9888 sono state denunciate”.

E ancora: “Gli esercizi commerciali controllati – si legge – sono stati 91129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività di 19 esercizi commerciali”

Salgono così a “1650644 le persone controllate dall’11 al 20 marzo 2020, 70973 quelle denunciate ex articolo 650 c. p., 1.600 le denunce ex articolo 495 c. p., 834661 gli esercizi commerciali controllati e 1977 i titolari denunciati”.

21 marzo, 2020