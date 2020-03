Roma - Gli ultimi dati della regione - 15 in terapia intensiva

Condividi la notizia:











Roma – “Sono 110 nella regione Lazio i casi positivi al Covid19, oltre i tre guariti”.

Situazione aggiornata dalla regione Lazio, assessorato alla Sanità .

Delle 110 persone, 42 sono in isolamento domiciliare, 50 sono ricoverate non in terapia intensiva e 15 sono in terapia intensiva.

Condividi la notizia:











10 marzo, 2020