“Coronavirus, 112 nuclei in quarantena”

Roma - Pubblichiamo un confuso e poco chiaro comunicato della presidenza della regione Lazio - L'assessore alla Sanità Alessio D’Amato: "Il sistema sanitario unito ce la farà"

Roma – (c.g.) – Riceviamo e pubblichiamo la nota ufficiale della presidenza della regione Lazio. Una nota per molti versi incomprensibile per quanto concerne il bilancio. In generale e in particolare per la Asl di Viterbo per la quale si parla di “112 i nuclei in quarantena”. Che cosa significa “nuclei”? Terminologia che non compare per nessuna altra Asl e della quale non viene data spiegazione. La stessa cosa si può dire per il significato degli altri dati forniti, per i quali non si specifica a quale lasso di tempo ci si riferisce e non si spiega la terminologia. Non si spiega se si tratta di un bilancio totale o delle novità dell’ultimo giorno. A Viterbo, per fare un esempio, non si fa riferimento ai 5 positivi che la stessa Asl da giorni ha confermato. E non si fa riferimento alle situazioni sospette emerse oggi. Mentre, sempre per fare un esempio, il dato viene specificato per Civitavecchia.

Un comunicato in ogni caso che ci appare pieno di confusione o quanto meno non comprensibile e che pubblichiamo per solo per dovere di cronaca. Ovviamente, prima della pubblicazione, abbiamo chiesto spiegazioni a più riprese alla regione, ma nessuno è stato in grado di spiegare. Pur ammettendo la confusione del comunicato. Così siamo messi.

Ai 112 nuclei in quarantena, come fanno sapere dalla Asl di Viterbo, che ha sempre fornito comunicazioni precise, vanno tolte in questo momento 19 persone già considerate fuori dalla quarantena. E quindi le persone in quarantena sono 93.

– “Il sistema sanitario unito ce la farà”, lo dichiara l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della riunione in videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl.

Durante la riunione è stato fatto un bilancio della situazione attuale.

Asl Roma 1 è stato intercettato un sospetto caso positivo al Covid-19 alla casa della salute Prati-Trionfale, trasferito allo Spallanzani. Gli operatori hanno agito in sicurezza. Si tratta del primo caso intercettato da una struttura della rete territoriale;

Asl Roma 2 due i medici positivi, 89 persone uscite dalla quarantena e 460 persone in sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 sono 192 le persone in sorveglianza domiciliare, otto i dimessi dallo Spallanzani che proseguono percorso domiciliare;

Asl Roma 4 sono 90 le persone in sorveglianza domiciliare, 2 i ragazzi di Civitavecchia con sospetta polmonite;

Asl Roma 5 sono 3 i positivi e 97 in sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 decesso di una donna 90enne al Sant’Anna positiva al Covid-19, sono 480 in sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti isolamento per 22 soggetti, potenziata la terapia intensiva e si conferma un caso positivo da Fara Sabina trasferito allo Spallanzani;

Asl di Latina è in corso la verifica su 12 posti a pressione negativa in più;

Asl di Viterbo sono 112 i nuclei in quarantena;

Asl di Frosinone sono stati attivati 7 posti di terapia intensiva e 6 posti aggiuntivi di malattie infettive. Sono 280 in sorveglianza domiciliare ed è stata attivata la consegna domiciliare dei farmaci per pazienti fragili. Decesso infine di un uomo di 75 anni a Cassino positivo a Covid-19 è in corso l’indagine epidemiologica.

Ufficio stampa presidenza regione Lazio

8 marzo, 2020