Roma - I dati del Viminale - Oltre 208mila i cittadini fermati per il controllo

Roma – “Coronavirus, 11mila persone denunciate nella giornata di sabato”.

Continuano i controlli delle forze dell’ordine nell’ambito delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Ieri le persone denunciate sono state 11068. I dati sono quelli diffusi dal Viminale.

“Nella giornata di ieri le forze di polizia – si legge sul sito – hanno controllato, in applicazione delle misure di contenimento del contagio, 208053 persone e 11068 sono state denunciate”.

E ancora: “Gli esercizi commerciali controllati – si legge – sono stati 75362, denunciati 142 esercenti e sospesa l’attività di 20 esercizi commerciali”

Pertanto “il totale delle persone controllate dall’11 al 21 marzo 2020 sono 1858697” e sono “82041 quelle denunciate ex articolo 650 c. p., 1943 le denunce ex articolo 495 c. p., 910023 gli esercizi commerciali controllati e 2119 i titolari denunciati”.

22 marzo, 2020