Stati Uniti - Il sindaco di Lancaster: "Non aveva l'assicurazione sanitaria e non lo hanno curato"

Stati Uniti – Coronavirus, 17enne muore dopo essere stato rifiutato dall’ospedale.

La tragedia è accaduta in California nella città di Lancaster.

Un ragazzo di 17 anni è morto a causa del coronavirus dopo essere stato rifiutato dall’ospedale perché non aveva l’assicurazione sanitaria.

Dal pronto soccorso gli hanno suggerito di recarsi in un ospedale pubblico.

A riferire la tragica storia è il sindaco di Lancaster R. Rex. Parris.

“Il venerdì prima di morire – ha spiegato il primo cittadino – il giovane era in salute, il mercoledì dopo è morto. Non aveva l’assicurazione sanitaria e non lo hanno curato”.

31 marzo, 2020