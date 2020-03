“Coronavirus, 2 milioni a 250 piccoli comuni”

Regione - Il vice presidente Leodori: "Da destinare a dipendenti e lavoro agile"

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – In questo momento di emergenza le amministrazioni locali rappresentano ancora di più uno straordinario punto di riferimento per i cittadini ai quali dobbiamo continuare a erogare servizi essenziali.

Per questo la regione ha messo in campo 2 milioni di euro di risorse destinate ai 250 comuni del Lazio, quelli di sotto dei 5mila abitanti, che potranno destinare per i dipendenti e il lavoro agile, così come per acquistare strumenti informatici utili a sostenere il lavoro prezioso dei dipendenti del proprio municipio”. Così, il vice presidente della regione Lazio, Daniele Leodori.

“Il bando messo a punto dall’assessore Claudio Di Berardino che rimarrà aperto fino al 20 aprile, è un altro piccolo ma importante strumento per dare forza alla battaglia che insieme ai sindaci, agli Enti locali stiamo portando avanti ogni giorno – conclude Leodori – per tenere unite le nostra comunità e garantire i servizi essenziali e la salute dei cittadini”.

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020