Coronavirus: 90 positivi a Civitavecchia, morta donna ad Allumiere

Cronaca - Gli ultimi dati della Asl Rm 4 - 801 persone uscite dall'isolamento domiciliare

Civitavecchia – Coronavirus, a Civitavecchia i positivi arrivano a 90. Lo comunica la Asl Rm4, segnando i 13 nuovi casi dell’intero distretto, di cui 3 risultano pazienti della Rsa, 3 di Canale Monterano, uno rispettivamente di Bracciano, Cerveteri, Ladispoli e 4 di Manziana.

Una donna di 78 anni, cardiopatica, è morta. Era di Allumiere. 801 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Da domani l’Ospedale San Paolo sarà dedicato a Covid19. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia.

I totali dei comuni aggiornati dall’inizio dell’epidemia alle 12 di oggi sono così ripartiti:

Allumiere 1

Anguillara 4

Bracciano 4

Campagnano 3

Canale Monterano 8

Cerveteri 14

Civitavecchia 90

Fiano Romano 4

Formello 3

Ladispoli 12

Manziana 14

Sacrofano 19

Santa Marinella 9

Tolfa 5

“Si specifica che i dati – precisano dalla Asl – potrebbero non essere allineati perfettamente nel caso in cui il tampone sia stato effettuato in un ospedale fuori dal territorio della Asl e debba ancora pervenire il dato”.

24 marzo, 2020