“Coronavirus, abbiamo 1254 contagi e 38 decessi in Lombardia”

Milano - L'assessore al Welfare Giulio Gallera in conferenza stampa - Salgono a 11 i decessi in Emilia Romagna

Milano – “Coronavirus, abbiamo 1254 contagi in Lombardia e 38 decessi”.

L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha fornito un aggiornamento sui dati dei contagi da coronavirus per la regione Lombardia. “A oggi – ha spiegato – in Lombardia il totale dei positivi è di 1254, sono ricoverate 478 persone a cui vanno aggiunte 127 persone in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472 e i decessi sono saliti a 38″.

L’assessore ha aggiunto che le persone decedute “sono persone di età tra gli 81 e i 94 anni, tutte con patologie correlate”.

In Emilia Romagna sono invece 335 i casi di positività al coronavirus: 212 a Piacenza, 61 a Parma, 8 a Reggio Emilia, 29 a Modena, 3 a Bologna, 1 a Forlì-Cesena, 2 a Ravenna e 19 a Rimini. Ci sono anche 3 decessi che portano a 11 il numero complessivo di quelli avvenuti in regione.

2 marzo, 2020