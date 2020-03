Vallerano - Soddisfatto il sindaco Gregori - I primi a poterne usufruire saranno tutti i lavoratori più a rischio

Vallerano – “Coronavirus, acquistate mascherine dall’azienda Comoflex di Capranica”.

A darne l’annuncio è il sindaco di Vallerano Adelio Gregori in una lettera ai cittadini. I primi a poterne usufruire saranno tutti i lavoratori più a rischio – come medici o volontari della protezione civile – che si occupano di assistere i malati.

“Carissimi cittadini, con piacere vi informo che l’amministrazione comunale è riuscita ad acquistare tramite l’azienda Comoflex di Capranica delle mascherine di protezione. Nel pomeriggio di ieri abbiamo ritirato i primi quantitativi, che oggi abbiamo iniziato a distribuire ai dottori, ai volontari della protezione civile, al personale della farmacia, ai commercianti ed agli addetti ai lavori, che in questo periodo stanno svolgendo un importante lavoro di mantenimento dei servizi essenziali per Vallerano e pertanto sono i più esposti”.

La distribuzione delle mascherine proseguirà poi alle persone più fragili e bisognose per proseguire poi con la distribuzione a tutti i cittadini man mano che ne arriveranno altre.

“Proseguiremo appena ricevuto tutto il quantitativo, alla distribuzione nei confronti delle persone più fragili, per poi continuare con coloro che ne avranno bisogno – prosegue il sindaco -. L’obiettivo è quello di far arrivare una mascherina dentro ogni casa”.

Infine la precisazione più importante, ovvero avere le mascherine non significa potere andare in giro senza una vera necessità.

“Mi preme sottolineare – scrive ancora Adelio Gregori – che avere la mascherina non è un lasciapassare per poter andare in giro. La mascherina deve servire nei casi in cui è strettamente necessario muoversi, come fare la spesa o andare in farmacia, ma dobbiamo limitare queste uscite perché la modalità migliore per proteggersi è rimanere a casa. Non lasciamo indietro nessuno”.

21 marzo, 2020