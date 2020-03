Coronavirus, alla Asl servono 12.500 camici e mille divise

Viterbo - Procedura d'urgenza per l'acquisto

Condividi la notizia:











Viterbo – Alla Asl servono camici e divise. Normali dotazioni per una normale struttura che si occupa di sanità, ma con l’emergenza che si è determinata a livello nazionale per il Coronavirus, i fornitori non riescono a rispettare i normali tempi di consegna.

Le richieste del sistema sanitario sono molte. Non essendoci i tempi per una normale procedura, dalla Asl l’acquisto è stato affidato con urgenza a due aziende.

Le esigenze sono di 12,500 camici con elastico ai polsi e mille divise impermeabili, oltre a 12 spremisacca per il monitoraggio della pressione.

Il totale, 12.500 euro.

Condividi la notizia:











13 marzo, 2020