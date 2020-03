“Coronavirus, ancora nessuna musura a tutela del personale di polizia penitenziaria”

Roma - Il segretario della Cisl Fns Lazio Massimo Costantino sull'emergenza Covid-19

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – In considerazione della situazione emergenziale sanitaria in atto e visto l’avanzare in ambito nazionale della situazione relativa all’emergenza coronavirus, in conformità al comunicato unitario rivolto al ministro dalle Ooss a livello nazionale sulla stessa questione, la Fns Cisl Lazio ha segnalato al provveditore dell’Ap del Lazio e al direttore del centro giustizia minorile del Lazio, come allo stato attuale non risultano, ad oggi, esserci misure utili per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 a tutela del personale di polizia penitenziaria, in special modo quello con diretto contatto con le persone che possono essere ammesse ai colloqui con i detenuti e gli internati (personale che espleta servizio colloqui e non solo).

Per tale motivazioni si è chiesto di intraprendere presso gli uffici preposti, in ogni sua articolazione, interventi tali da segnalare tale carenza di misure utili a tale contrasto e contenimento del virus.

Massimo Costantino

Segretario generale aggiunto Cisl Fns

5 marzo, 2020