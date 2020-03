Roma - La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni dopo l'incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi

Roma – “Coronavirus, andrebbe chiuso tutto per quindici giorni”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni dopo l’incontro con il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi.

“Riteniamo – ha spiegato Giorgia Meloni – che sarebbe più utile chiudere tutto per quindici giorni. C’è il rischio che una misura simile la si prenda tra quindici giorni ma per ora il governo non si dice disponibile e interessato”.

Giorgia Meloni critica anche il comportamento del primo ministro Giuseppe Conte.

“Sulle misure economiche per il Paese – ha concluso la leader di fratelli d’Italia – non ha dato risposte chiare”.

10 marzo, 2020