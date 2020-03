Cronaca - Il dato della Federazione medici di famiglia Lombardia

Bergamo – Coronavirus, a Bergamo ci sono 1800 trentenni con la polmonite.

A Bergamo ci sono almeno 1800 trentenni affetti da coronavirus. Il dato è stato riferito dalla Federazione medici di famiglia Lombardia.

“La polmonite da coronavirus – ha spiegato Paola Pedrini, segretaria Fimmg – evidentemente non colpisce solo in età più avanzata. A Bergamo siamo 600 medici di famiglia e ognuno di noi ha in osservazione almeno tre trentenni malati di polmonite da Covid”.

24 marzo, 2020