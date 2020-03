Coronavirus, Bolsonaro: “In Italia tanti morti perché ci sono tanti vecchi”

Brasilia - Il presidente brasiliano: "In ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia"

“L’Italia è un paese pieno di vecchietti, per questo motivo ci sono tanti morti”. E’ il presidente brasiliano Jair Bolsonaro a parlare.

Nel corso di una conferenza stampa ha spiegato così ai giornalisti il duro bilancio sulle persone contagiate e decedute nel nostro paese a causa del coronavirus.

“L’Italia è un paese pieno di vecchietti – ha detto il presidente brasiliano – in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti”.

18 marzo, 2020