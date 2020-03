Coronavirus, Bono degli U2 dedica una canzone ai medici italiani

Musica - Si chiama "Let your love be known" - Il cantante la esegue accompagnato dal pianoforte su Instagram

Dublino – Una canzone per gli italiani impegnati nell’emergenza Coronavirus. La dedica arriva da Bono Vox, leader degli U2, che su Instagram esegue un brano inedito con voce e piano, intitolato “Let your love be known”.

Il post è accompagnato da un breve messaggio: “Per gli italiani che l’hanno ispirata, per gli irlandesi, per tutti quelli che in questo giorno di san Patrizio sono in difficoltà e continuano a cantare – scrive Bono -. Per i dottori, infermieri, volontari in prima linea: è a voi che stiamo cantando”.

Il frontman degli U2 ha pubblicato il post ieri, giorno di san Patrizio, patrono dell’Irlanda, stato di provenienza di Bono e tutta la band.

18 marzo, 2020