Coronavirus: calano i contagi, 1835 le persone malate

Roma - Metà dei contagiati è asintomatico

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, rallentano i contagi in Italia.

Ieri l’incremento è stato del 16%, con 258 casi in più, mentre domenica la crescita era stata del 50%.

Dei nuovi contagi, la metà è asintomatica o con lievi sintomi e in isolamento domiciliare, il 40% è ricoverato e il 10% in terapia intensiva.

Si tratta di un dato che il capo della protezione civile Borrelli definisce confortante.

In Italia ,su 1.835 malati, 927 si trovano in isolamento a casa, 742 ricoverati e 166 in terapia intensiva.

Le persone guarite sono 149, 52 quelle decedute.

Condividi la notizia:











3 marzo, 2020