Coronavirus, il calcio regionale si ferma fino al 15 marzo

Sport - Il comitato Lazio della Figc ufficializza lo stop di tutte le gare ufficiali per due weekend

Roma – Il consiglio direttivo del comitato regionale Lazio della Figc ha deciso di sospendere tutte le partite di calcio dei campionati regionali e provinciali in programma fino al 15 marzo.

La decisione in seguito al decreto di ieri della presidenza del Consiglio sull’emergenza coronavirus.

Nonostante il governo abbia in realtà autorizzato lo svolgimento di eventi sportivi in assenza pubblico, il comitato Lazio ha ritenuto che non fosse possibile disputare partite a porte chiuse sia per “l’impossibilità di assicurarne l’effettiva applicazione, visto l’elevato numero di impianti interessati”, sia per il “mancato rispetto di alcune misure igienico sanitarie contenute nel citato decreto, nello specifico ‘mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro'”.

Fermi per due settimane, quindi, tutti i campionati regionali e provinciali del Lazio, dall’Eccellenza alla Terza categoria, e le divisioni giovanili. Per i calendari si prevede lo “slittamento di due settimane rispetto alla data inizialmente prevista”.

5 marzo, 2020