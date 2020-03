Coronavirus, Campagna amica dona prodotti a Croce rossa e Caritas

Coldiretti - Aiuti anche agli anziani nelle case di cura - Domani la donazione straordinaria di sangue a piazza del Comune

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – E’ iniziata questa mattina la distribuzione dei prodotti agroalimentari delle aziende di Campagna amica Viterbo per le persone in difficoltà. L’intento è quello di garantire a tutte le famiglie con problematiche, dovute all’età o a problemi sanitari, le provviste alimentari. Non solo. Aiuti sono previsti anche per gli anziani che si trovano nelle case di cura.

Così da Viterbo a Tuscania, i produttori si sono organizzati collaborando con le strutture che si occupano da sempre di persone in difficoltà. Nel capoluogo della Tuscia, la Cri – Croce rossa italiana ha raggiunto la sede di Coldiretti Viterbo per ritirare la verdura raccolta questa mattina all’alba, assieme ad altri prodotti, donati dalle aziende agricole del viterbese.

A Tuscania, il camioncino della Caritas Don Filippo, si è recato all’agriturismo il Romitorio della famiglia Nicolai, dove Felice e Patrizio hanno aiutato i volontari a riempire il mezzo con verdura e formaggi.

Il grande cuore degli agricoltori, non solo impegnati a garantire le forniture alimentari, a chi ne ha più bisogno, ma pronti anche a donare il sangue.

“Dobbiamo sostenere il nostro sistema sanitario nazionale – spiega il direttore Coldiretti Viterbo, Elvino Pasquali – che già sta facendo tanto in questi giorni e merita, oltre alla nostra riconoscenza, tutto il supporto necessario. Noi ci siamo e non ci tireremo indietro”.

Ricordiamo l’appuntamento per domani, giovedì 19 marzo, in piazza del Comune a Viterbo, dove Asl Viterbo, insieme all’Avis comunale di Viterbo, ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue.

“Ora più che mai – continua Pasquali – bisogna sostenersi e aiutarsi l’un l’altro, solo insieme ce la faremo. Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza a tutti coloro che sono in difficoltà. Questo momento è difficile per tutti, possiamo solo immaginare quanto lo sia per chi è in difficoltà, anche in momenti di non emergenza”. E continua: “Ringraziamo il comune di Viterbo per l’aiuto nel coordinamento con la Cri di Viterbo, ancora più presente sul nostro territorio in questi giorni difficili ed il comune di Tuscania per l’aiuto nel coordinamento con la Caritas Don Filippo“

“La solidarietà è un principio cardine dell’agricoltura. Da sempre, nelle campagne, ci si è aiutati e ci si aiuta tutt’ora – afferma Mauro Pacifici, presidente Coldiretti Viterbo -. Noi agricoltori continueremo a produrre e a garantire che ogni punto vendita, ogni alimentare e ogni supermercato, abbia sempre prodotti freschi, sani e garantiti dalle nostre filiere agricole di controllo”.

Tutti devono poter non solo mangiare, ma farlo nella garanzia di un prodotto sicuro, tracciato e genuino, anche coloro che non hanno la fortuna di condurre una vita ordinaria. La nostra campagna #mangiaitaliano vuole garantire tutto ciò” chiude Pacifici.

Le raccolte continueranno su tutto il territorio della provincia viterbese finché la situazione degli spostamenti non si sarà regolarizzata.

Per chi volesse incontrare i produttori di Campagna amica di Viterbo, ricordiamo l’appuntamento con il mercato del sabato mattina in via Francesco Baracca 81, che regolarmente sarà aperto dalle 8 alle 13.

Coldiretti Viterbo

Condividi la notizia:











18 marzo, 2020