Cronaca - Era fissata per il 29 marzo - Rinviata anche la premiazione del Carnevale di Viareggio

Condividi la notizia:











Roma – Coronavirus, cancellata la Maratona di Roma.

Lo hanno annunciato gli organizzatori con un post su Facebook.

La corsa era in programma per il 29 marzo.

“Questo è il messaggio – spiegano gli organizzatori – che non avremmo mai voluto scrivere ma purtroppo, in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso e in base a quanto stabilito nel decreto del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, la Run Rome The Marathon del 29 marzo è stata cancellata”.

A causa dell’emergenza Coronavirus è stata rinviata anche la premiazione del carnevale di Viareggio.

La festa con i carristi vincitori dell’edizione 2020, che era in programma per domenica 8 marzo, è stato rinviata a lunedì 13 aprile.

Condividi la notizia:











5 marzo, 2020