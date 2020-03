Cronaca - Si tratta di un agente di polizia che attualmente è ricoverato allo Spallanzani - Il figlio frequenta l'istituto

Pomezia – Coronavirus: caso positivo a Pomezia, chiuso il liceo Pascal.

Un agente del commissariato di Spinaceto, località costiera di Pomezia, sarebbe risultato positivo al coronavirus. L’uomo, residente a Torvaianica, sarebbe risultato contagiato domenica dopo un controllo effettuato a casa dove era rimasto a riposo per qualche giorno per via di un’influenza. Al momento sarebbe ricoverato allo Spallanzani.

E nel frattempo la pagina Facebook del comune comunica la chiusura del liceo Pascal di Pomezia. La decisione è stata presa perché uno degli alunni è il figlio del poliziotto contagiato. Allo Spallanzani si stanno infatti effettuando dei test sui famigliari del poliziotto e tra le persone sottoposte ai controlli ci sarebbe anche il figlio che frequenta il liceo.

“Pomezia coronavirus, chiusura del liceo Pascal in via precauzionale – si legge sulla pagina Facebook –. Si comunica che è stato accertato un caso positivo al coronavirus del padre di uno studente dell’istituto Pascal di Pomezia, attualmente ricoverato allo Spallanzani di Roma. Sono in corso gli accertamenti sui familiari. Si informa la cittadinanza che si sta predisponendo, in via precauzionale, la chiusura della scuola. Si raccomanda di evitare allarmismi. Seguiranno aggiornamenti”.

