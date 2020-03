Coronavirus, caso sospetto a Oriolo Romano

Covid-19 - Il sindaco Emanuele Rallo: "Stiamo aspettando l'esito del tampone"

Condividi la notizia:











Oriolo Romano – Coronavirus, tre casi accertati a Oriolo Romano. Ma c’è un quarto sospetto. “Stiamo aspettando l’esito del tampone”, spiega il sindaco Emanuele Rallo. “La persona ha rispettato, con la famiglia, un lungo periodo di isolamento precauzionale”, assicura il primo cittadino.

Fra i tre contagiati già noti ci sono un carabiniere di 27 anni e un 35enne. Il primo ha scoperto di avere il Covid-19 a Oriolo Romano dopo essere arrivato dal Piemonte, dove lavora, per la nascita del figlio. Il secondo avrebbe contratto il virus mentre frequentava una palestra di Manziana.

“Il primo caso – rende noto il sindaco Rallo – ha finito ieri il periodo di 14 giorni di quarantena e ha iniziato il percorso di convalescenza. Ora la Asl organizzerà ulteriori tamponi di controprova che, una volta mantenuti negativi su un arco di tempo, permettono di dichiarare la persona completamente guarita. Speriamo di poter annunciare, già nei prossimi giorni, la completa guarigione di questo primo caso”.

Sul 35enne oriolese, invece, il primo cittadino dice: “Anche lui si sta avvicinando al completamento del percorso di 14 giorni di quarantena. Dai riscontri che abbiamo, è in netto miglioramento. Anche per questo secondo caso, quindi, siamo molto ottimisti”.

Anche il terzo contagiato è completamente scollegato dai primi due. “La sua famiglia – riepiloga Rallo – ha mantenuto, già in presenza dei primi sintomi influenzali, un lungo periodo di isolamento precauzionale che ha sicuramente evitato il diffondersi del contagio”. E proprio sulla diffusione del contagio il sindaco afferma: “Non possiamo esserne ancora completamente certi, ma sia nel primo che nel secondo caso siamo convinti che i link di propagazione siano stati interrotti. Sul terzo, invece, ne siamo quasi certamente convinti. Non possiamo dire che non saranno possibili nuovi casi, ma sicuramente le possibilità di contagio sono state enormemente ridotte nel corso degli ultimi giorni. La correttezza dei comportamenti ci permette di essere fiduciosi nell’evolversi di queste situazioni e siamo abbastanza convinti che all’interno del nostro paese i casi che abbiamo riscontrato non abbiano portato a ulteriori collegamenti epidemiologici”.

Condividi la notizia:











26 marzo, 2020