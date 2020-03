Coronavirus, Catalfo: “Puntiamo a rafforzare la cassa integrazione”

Roma - La ministra del Lavoro: "Pensiamo a un ampliamento del reddito di cittadinanza"

Roma – Coronavirus, la ministra Catalfo: “Puntiamo a rafforzare la cassa integrazione”.

E’ in fase di stesura il nuovo decreto del presidente del consiglio dei ministri sull’emergenza coronavirus. E la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ne anticipa parte dei contenuti durante la trasmissione Uno Mattina.

Catalfo ha annunciato che il decreto di aprile “punta a rafforzare la cassa integrazione”.

La ministra del Lavoro ha spiegato a titolo di esempio che “potrà beneficiare della cassa integrazione in deroga anche l’artigiano che ha un solo dipendente oppure il lavoratore che ha un solo giorno di anzianità”.

Catalfo parla anche di uno studio per “un ampliamento e un rafforzamento del reddito di cittadinanza” e l’obiettivo sarà “garantire delle entrate economiche alle persone, far ripartire i consumi e far sì che ci sia una ripresa economica”.

Non esclusa l’ipotesi di “un reddito d’emergenza” per chi è in difficoltà “con una procedura semplificata”. “Noi vogliamo – ha detto la ministra – che tutte le famiglie possano portare il cibo sulla tavola”.

31 marzo, 2020