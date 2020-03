Covid 19 – L'annuncio del sindaco Massimo Paolini: "Si tratta di quattro donne e un uomo" – Una persona è ricoverata allo Spallanzani mentre un'altra a Belcolle - Si attende conferma dalla Asl per il probabile sesto caso

di Michele Mari

Montefiascone – “Coronavirus, cinque positivi a Montefiascone”. Il sindaco Massimo Paolini annuncia i primi contagi dovuti al Coronavirus a Montefiascone. Si tratta di quattro donne e un uomo, risultate positive tra ieri e i giorni scorsi.

Si attendono inoltre conferme dalla Asl di un’altra donna che potrebbe essere il sesto caso di Covid-19 in città.

“La situazione negli ultimi giorni – spiega Massimo Paolini – è cambiata in modo peggiorativo. Sono stati riscontrati cinque casi positivi, mentre per la sesta persona contagiata si attende conferma dalla Asl. Dei cinque casi positivi si tratta di quattro donne e un uomo. Tra loro figurano una donna anziana, mentre le altre sono tutte persone intorno ai cinquant’anni”.

Tra le persone positive a Montefiascone due di loro sono ricoverate in ospedale, mentre le altre tre stanno trascorrendo la convalescenza nelle proprie abitazioni.

“Dei cinque casi positivi – continua Massimo Paolini – una persona è ricoverata allo Spallanzani di Roma mentre un’altra nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Belcolle a Viterbo. Le altre tre sono in isolamento a domicilio. Inoltre mercoledì 25 marzo quasi tutte le persone in quarantena usciranno dall’isolamento, mentre un’altra il 30 marzo”.

Massimo Paolini invita i montefiasconesi alla massima attenzione e all’osservanza delle disposizioni impartite dal governo e dal comune.

“Invito i cittadini di Montefiascone – aggiunge il sindaco – a uscire di casa solo per lo stretto necessario e chiedo a tutti la massima osservanza delle norme dettate dal governo e dalle ordinanze comunali. Le ultime restrizioni, con il divieto delle attività sportive nei luoghi pubblici e il divieto di fare passeggiate in determinate zone del paese, non sono state emesse per gioco, sono per garantire la salute di tutti i cittadini e vanno rispettate con la massima attenzione per se stessi e per gli altri. Comunque voglio ringraziare la cittadinanza che sta ottemperando alle disposizioni impartite”.

Anche ieri sono continuati i controlli stradali da parte di carabinieri e polizia locale con posti di blocco in tutto il paese.

“Anche ieri – conclude il sindaco – sono stati effettuati controlli stradali congiunti delle forze dell’ordine. Una pattuglia della polizia locale per l’intera giornata ha controllato i veicoli e le persone in tutto il territorio comunale in coordinamento con le altre forze di polizia”.

23 marzo, 2020