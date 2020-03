Coronavirus, cinquecento mascherine per le famiglie di Farnese

Salute - La donazione da parte del circolo Libera caccia e le squadre di caccia al cinghiale Farnia e Costone - Il sindaco Ciucci: "Grande gesto in un momento così difficile"

Farnese – Il circolo Libera caccia e le squadre di caccia al cinghiale Farnia e Costone donano mascherine alle famiglie di Farnese.

Sono 500 e verranno date ai cittadini visto il perdurare dell’emergenza Coronavirus. Un gesto importante in un momento in cui reperirle è diventato difficilissimo.

Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci. “Voglio ringraziare a nome mio e dei farnesani tutto il Circolo Libera Caccia Farnese, le squadre di caccia Farnia e Costone per questo grande gesto di vicinanza e solidarietà in un momento così difficile. Non vi nego che ieri quando Corrado Rossi mi ha comunicato la cosa ho provato una forte commozione e allo stesso tempo mi sono sentito infinitamente orgoglioso di rappresentare e servire questa mia gente”.

Le mascherine, fa sapere il primo cittadino, saranno consegnate “appena possibile a domicilio da personale opportunamente autorizzato”.

21 marzo, 2020