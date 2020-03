Coronavirus, Confartigianato lancia una campagna social di sostegno alle imprese

Viterbo - Del Moro e De Simone invitano i cittadini a non abbandonare la attività a cui si rivolgono da sempre

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Un pomeriggio in giro tra le attività artigiane e commerciali del capoluogo per portare il sostegno dell’associazione e per lanciare un messaggio importante di riscossa e di speranza in questi giorni complicati, dove l’attenzione di tutti è puntata sull’emergenza coronavirus.

Ieri il presidente e il segretario provinciale di Confartigianato Imprese di Viterbo, Michael Del Moro e Andrea De Simone, hanno visitato alcune imprese viterbesi documentando gli incontri con dirette social e lanciando l’hastag #torniamoavivere, per invitare i cittadini ad affrontare questo momento delicato senza panico e soprattutto senza rinunciare ad abitudini quotidiane che venendo meno potrebbero danneggiare i nostri baristi, i nostri parrucchieri, le nostre estetiste, i nostri ristoratori, le nostre pizzerie e i nostri pasticceri di fiducia.

“Abbiamo pensato a qualcosa di diverso, cercando di contrastare il coronavirus con un’iniziativa altrettanto virale ma molto più piacevole – spiega Andrea De Simone –. Con #torniamoavivere vogliamo invitare i cittadini a non aver paura di affidarsi alle attività che frequentano quotidianamente, artigiani e commercianti che osservano da sempre tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dalle norme, che hanno attivato tutte le procedure di sicurezza e che sono pronti ad accogliere la clientela come ogni giorno”.

“La battaglia col virus la possiamo vincere, ma se le imprese muoiono perdiamo tutti – commenta Michael Del Moro – e l’economia italiana va a picco. Nell’attesa che i nostri rappresentanti nazionali supportino, negli incontri quotidiani ai tavoli interministeriali, l’azione del governo affinché si arrivi presto ad un decreto per sostenere aziende e famiglie, noi vogliamo lanciare un messaggio di speranza ai nostri artigiani e ai nostri commercianti”.

Ieri De Simone e Del Moro hanno fatto visita a Federico Zena parrucchiere, Pasticceria Casantini, Caffetteria Polozzi Gourmet, Pizzeria Il Mignolo col Prof di Michele Corba e Salon de Coiffeur di Barbara Roma.

“Chiamateci, oppure mandateci i vostri video e le vostre foto sui nostri canali social taggando il nostro account Instagram confartigianato_viterbo o la nostra pagina Facebook Confartigianato Imprese Viterbo – concludono presidente e segretario – con l’hastag #torniamoavivere. Noi verremo a trovarvi per due chiacchiere, un sorriso e un invito a sperare che, tenendo duro tutti insieme, il nostro grande Paese ce la farà anche stavolta”.

Confartigianato Viterbo

Condividi la notizia:











6 marzo, 2020