Coronavirus, i contagiati nella Tuscia salgono a 135 – Positivo un altro sanitario del laboratorio analisi

Covid-19 - Tra i contagiati anche una bambina di 8 mesi di Acquapendente - A Viterbo nessun nuovo caso, si rimane fermi a 47

Viterbo – (e.c.) – Salgono ancora i casi di Covid-19 nella Tuscia che arrivano a 135. Una di loro è una bambina di 8 mesi di Acquapendente.

130 sono residenti o domiciliati nella Tuscia più altri 5 casi accertati che si trovano in altre strutture extra Asl.

L’azienda sanitaria ieri ha registrato diciannove nuovi casi di Coronavirus. Primi positivi a Capranica e a Blera. A Viterbo nessun nuovo contagio, si rimane fermi a 47. Uno in più, invece, a Tuscania che rimane il secondo comune, dopo la città dei papi, con il più alto numero di casi che si attestano a quota 23. Uno dei nuovi contagiati di ieri, di Orte, si trova ricoverato a Terni.

Reso pubblico dalla famiglia il nome del primo contagiato di Capranica, l’unico per il momento, per tranquillizzare la comunità e per permettere a chi ha avuto eventuali contatti con lui di eseguire tutta la procedura prevista in questi casi.

A darne comunicazione è stato proprio ieri il sindaco Pietro Nocchi: “Il nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 è Giorgio Formica 83enne dializzato che, a seguito di qualche linea di febbre riscontrata prima della terapia in ospedale, è stato sottoposto al tampone e risultato positivo.

Ringraziamo di cuore la famiglia che si è subito resa disponibile a dare comunicazione del nome per la tranquillità di tutta la comunità”.

Primo caso anche a Blera, anche qui per ora unico registrato, che sembrerebbe collegato a un focolaio viterbese, come spiega la prima cittadina Elena Tolomei.

“Si tratta di una persona già sottoposta a quarantena – spiega Tolomei – e collegata a un focolaio viterbese. Manteniamo la calma e continuiamo a rispettare le norme di sicurezza”.

Cresciuti i contagi ad Acquapendente, sette nuovi ieri che fanno raggiungere alla cittadina quota 10. I primi tre contagiati erano stati nonni e nipote di quattro anni. Tra i casi registrati ieri, invece, quello di una bambina di soli otto mesi, al momento la più giovane della provincia. Né lei né gli altri positivi sarebbero in condizioni gravi.

Sei in tutto i casi a Montefiascone. “Invito i cittadini – si raccomanda il sindaco Massimo Paolini – a uscire di casa solo per lo stretto necessario e chiedo a tutti la massima osservanza delle norme dettate dal governo e dalle ordinanze comunali. Le ultime restrizioni, con il divieto delle attività sportive nei luoghi pubblici e il divieto di fare passeggiate in determinate zone del paese, non sono state emesse per gioco, sono per garantire la salute di tutti i cittadini e vanno rispettate con la massima attenzione per se stessi e per gli altri”.

Il suo non è l’unico appello. I sindaci di tutta la Tuscia, così come il prefetto Giovanni Bruno, lo ripetono di continuo da giorni alla popolazione: “E’ necessario rimanere in casa per evitare ulteriori contagi”. Proprio come Paolini molti di loro hanno firmato ordinanze più restrittive del previsto perché ancora troppe persone giravano per le vie dei vari comuni.

Un piccolo sospiro di sollievo arriva per Tuscania che ieri ha registrato un solo nuovo caso. Una buona notizia, seppure piccola, per il sindaco Fabio Bartolacci preoccupato per l’alto numero di contagi che ha colpito la comunità nei giorni scorsi. Un comune molto piccolo che è secondo a Viterbo per numero di contagi e con il caso di ieri ha raggiunto quota 23.

“Ringraziando Dio – ha detto ieri Bartolacci – un solo contagio oggi. Facciamo un grosso in bocca al lupo a chi si trova in questa situazione”.

Un’altra piccola buona notizia per Tuscania arriva dalla farmacista Anna Ventura che è risultata negativa al test del Coronavirus. E’ arrivato nella serata di domenica il risultato dei tamponi effettuati su Ventura e su chi lavora con lei nella farmacia di Tuscania. Il marito della dottoressa, nei giorni scorsi, era risultato positivo.

Sedici dei nuovi casi di ieri, hanno fatto sapere dalla Asl, stanno trascorrendo la convalescenza in isolamento nella propria abitazione.

Mentre gli altri tre sono ricoverati nel reparto di malattie infettive di Belcolle. Tra di loro un operatore sanitario afferente al laboratorio analisi dell’ospedale.

Coronavirus, i numeri nella Tuscia

Tuscia: 135 casi

Viterbo: 47 casi

In provincia: 88 casi, di cui:

Tuscania: 23 casi

Bolsena: 7 casi

Tarquinia: 7 casi

Montefiascone: 6 casi

Acquapendente: 10

Faleria: 3 casi

Castiglione in Teverina: 2 casi

Marta: 4 casi

Oriolo Romano: 3 casi

Orte: 2 casi

Vetralla: 2 casi

Vitorchiano: 4 casi

Bagnoregio: 1 caso

Bassano in Teverina: 1 caso

Capodimonte: 1 caso

Cellere: 1 caso

Civita Castellana: 1 caso

Gradoli: 1 caso

Grotte di Castro: 2 casi

Vignanello: 1 caso

Ronciglione: 1 caso

Blera: 1 caso

Capranica: 1 caso

Decessi: 2

Terapia intensiva Covid-19: 6

Usciti dalla quarantena: 575

Persone attualmente in quarantena: 656

