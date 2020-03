Coronavirus, contagiato lo scrittore Luis Sepulveda

Cronaca - Ricoverato in ospedale - La moglie in isolamento

Oviedo – Coronavirus, contagiato Luis Sepulveda.

Lo scrittore cileno sarebbe stato contagiato in Portogallo, dove si trovava per un festival letterario e adesso è ricoverato in ospedale a Oviedo, in Spagna. La moglie, la poetessa Carmen Yanez, presenta sintomi che sono compatibili, ma si è in attesa dell’esito degli esami.

Sepulveda avrebbe notato i primi sintomi rientrato dal viaggio, dal festival che si è svolto dal 18 al 23 febbraio.

La moglie dello scrittore di grandi successi quali La gabbanella e il gatto che le insegnò a volare o Il vecchio che leggeva romanzi d’amore era stata posta inizialmente in isolamento seppure non avesse sintomi, come altre persone entrate in contatto con la coppia.

2 marzo, 2020