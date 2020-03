Londra - In autoisolamento con Camilla

Londra – Coronavirus, contagiato il principe Carlo d’Inghilterra.

Anche il principe Carlo, figlio della regina Elisabetta ed erede al trono, risulta positivo al Coronavirus.

Accuserebbe solo lievi sintomi e si trova in auto isolamento insieme alla moglie, Camilla. Lei sarebbe negativa al test.

La coppia si trova nella tenuta in Scozia. Non si sa dove Carlo abbia potuto contrarre il virus.

La regina aveva in programma un discorso in diretta che ora potrebbe essere rimandato per le condizioni di Carlo, dopo il test eseguito.

25 marzo, 2020