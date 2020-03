Coronavirus – Conte: “Ci si potrà spostare solo con autocertificazione per ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute”

Roma - La conferenza stampa di ieri sera del presidente del consiglio - VIDEO

Roma – “Tutta l’Italia sarà zona protetta”, così esordisce il premier Giuseppe Conte alla conferenza di ieri sera sui nuovi provvedimenti sul Coronavirus.

Dopo il rammarico per la famiglie e i giovani costretti a cambiare le proprie abitudini, il presidente del consiglio deve ammettere che l’aumento del numero dei morti, delle persone in terapia intensiva e dei contagi costringe ad assumere delle misure più stringenti.

“Il provvedimento noto con il nome “Io resto a casa” – spiega Conte – coinvolge non più la sola Lombardia e comuni limitrofi, bensì tutta l’Italia che diventerà zona protetta”.

Si arriva alla parte prescrittiva.

“Gli spostamenti da domani mattina (oggi 10 marzo, ndr) – continua il premier – dovranno essere giustificati con autocertificazione per comprovate ragioni di lavoro, casi di necessità, motivi di salute. Inoltre ci sarà un divieto di assemblamento all’aperto e nei locali aperti al pubblico. Purtroppo le occasioni di aggregazione diventano occasioni di contagio”.

Il premier aggiunge: “E’ il momento della responsabilità per proteggere tutti, soprattutto le persone più fragili. Un ringraziamento particolare ai medici e agli infermieri che lavorano senza sosta e rischiano la propria salute per salvaguardare quella degli altri. La decisione giusta oggi è di restare a casa: ognuno deve fare la propria parte”.

Conte risponde alle domande fatte dai giornalisti presenti su varie tematiche e spiega:”Le misure del decreto Dpcm sono in Gazzetta ufficiale da stasera (ieri sera, ndr) e vanno in vigore da domattina ( questa mattina 10 marzo, ndr).

Tutti i presidenti delle regioni hanno condiviso queste decisioni ed è stato informato il Presidente della repubblica”.

Ancora delle precisazioni per quanto riguarda lo sport, i trasporti e le attività didattiche.

Il presidente del consiglio sottolinea: “Verranno sospese tutte le manifestazioni sportive, il campionato di calcio e le attività delle palestre. Sarà valida l’autocertificazione per gli spostamenti, ma le dichiarazioni devono essere veritiere perché si può incorrere in due reati quello di uno spostamento non giustificato e la falsa autocertificazione. Non c’è limitazione dei trasporti pubblici per consentire alle persone di andare a lavorare. La sospensione delle attività didattica di tutti gli ordini e grado e per le università sarà fino al 3 aprile per tutta la penisola, isole comprese”.

Oggi si svolgerà un incontro con le opposizioni per le misure economiche.

Infine l’augurio del presidente del consiglio che rientrino gli episodi che si sono verificati nelle carceri, perché non sono accettabili. Ci sarà comunque una maggiore attenzione e disponibilità a fornire dispositivi di sicurezza per lo svolgimento dei colloqui con i detenuti.

– Cliccami per scaricare il modulo autodichiarazione per gli spostamenti

10 marzo, 2020