Pechino – Coronavirus, dalla Cina pronti mille ventilatori polmonari per l’Italia.

Arrivano gli aiuti dalla Cina. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il suo omologo Wang Yi hanno parlato questa mattina al telefono della possibilità di avviare una grande cooperazione sanitaria e tecnologica tra Italia e Cina.

Pechino si è detta disposta ad inviare 100mila mascherine di massima tecnologia e 20mila tute protettive all’Italia, oltre che 50mila tamponi per effettuare nuovi test diagnostici in Italia. Il tutto per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Ma non sarebbe finita qui. La Cina infatti è disponibile a inviare anche mille ventilatori polmonari e l’Italia sarebbe pronta ad acquistarli.

Da quanto si apprende, la firma dei contratti per far arrivare gli aiuti potrebbe arrivare a breve.

10 marzo, 2020