Coronavirus, denunciati 257 positivi beccati in giro

Covid-19 - I dati del ministero dell'Interno sui controlli dal 26 al 29 marzo

Condividi la notizia:











Roma – Più di 250 denunce per i positivi al Coronavirus beccati in giro.

Dal 26 al 29 marzo ben 257 persone in tutta Italia hanno violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per via della quarantena.

I dati sono stati diffusi dal ministero dell’Interno. Tutti i soggetti fermati sono stati denunciati e rischiano un processo per epidemia colposa.

Tante le scuse adottate durante i controlli delle forze di polizia, dalla spesa al supermercato alla passeggiata del cane.

Nello stesso periodo, che corrisponde ai primi quattro giorni dopo il nuovo decreto, le denunce per falsa attestazione o falsa dichiarazione dell’identità sono state 355.

Condividi la notizia:











31 marzo, 2020