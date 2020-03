Montefiascone - E' la proposta al sindaco del gruppo La città nuova - Si chiede inoltre l’attivazione di servizi di consegna a domicilio e del lavoro agile per i dipendenti municipali

Montefiascone – “Coronavirus, devolviamo i gettoni di presenza del consiglio comunale alle attività commerciali”. E’ la proposta dei consiglieri del gruppo La città nuova Luciano Cimarello, Giulia De Santis e Giulia Moscetti.

Nel pieno dell’emergenza Coronavirus, con la conseguente chiusura di molte attività commerciali a Montefiascone, è arrivata ieri in comune una proposta concreta di aiuto.

Infatti i consiglieri Luciano Cimarello, Giulia Moscetti e Giulia De Santis (La città nuova) hanno protocollato ieri mattina la richiesta di devolvere alle attività commerciali locali, che avranno pesanti ripercussioni in termini economici, i gettoni di presenza dei prossimi consigli comunali.

“A seguito dell’emergenza sanitaria – si legge nelle richiesta protocollata – che sta interessando la nostra Penisola e tutti noi, in uno spirito di fattiva collaborazione proponiamo al sindaco e a tutta l’amministrazione comunale che i gettoni di presenza dei prossimi consigli comunali siano devoluti alle attività commerciali locali, come forma di sostegno a seguito dell’impossibilità di svolgimento delle quotidiane funzioni per l’effetto del Dpcm 11 marzo 2020”.

La proposta del gruppo consiliare La città nuova non si ferma qui. Infatti i tre consiglieri chiedono l’attivazione di servizi di consegna a domicilio di farmaci e altri beni di prima necessità e l’attivazione del lavoro agile per tutti i dipendenti del comune.

“Proponiamo inoltre – continua la richiesta protocollata – che siano posti in essere interventi di mutuo aiuto a persone anziane e o non autosufficienti, attraverso l’attivazione di servizi di consegna a domicilio di farmaci e altri beni di prima necessità e che venga favorito il lavoro agile per tutti i dipendenti comunali. Nella convinzione che in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando l’unione di tutti sia il solo strumento efficace ed idoneo per tornare al più presto in una situazione di normalità restiamo a disposizione per qualunque forma di confronto necessaria a tutelare il benessere socio- sanitario dei nostri concittadini”.

13 marzo, 2020