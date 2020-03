Milano - Per la prima volta da inizio emergenza, è negativo il dato degli accessi nel reparto

Milano – Coronavirus, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva in Lombardia.

Arrivano notizie positive dalla Lombardia. Per la prima volta da inizio emergenza coronavirus, è negativo il dato degli accessi in terapia intensiva in Lombardia.

Ieri c’erano infatti 1330 pazienti ricoverati in rianimazione e oggi sono invece 1324. Sei in meno.

Aumenta di poco invece il dato dei ricoverati in reparti non di terapia intensiva: sono 68 in più, per un totale di 11883.

31 marzo, 2020