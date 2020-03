Viterbo - Sindaco, forze dell'ordine, vertici della Asl 24 ore su 24 in prefettura per affrontare l'emergenza

Viterbo – Coronavirus, diventa permanente il comitato di ordine e sicurezza.

Sindaco, forze dell’ordine, vertici della Asl 24 ore su 24 in prefettura per affrontare giorno per giorno l’emergenza Coronavirus nella Tuscia.

Mentre salgono a 5 i casi di Coronavirus nel Viterbese e cresce l’allarme nella popolazione il comitato, in questa fase di emergenza, diventa permanente.

Si occuperà di prendere decisioni volta per volta e applicare tutte le misure del caso per contenere il contagio e garantire quanta più sicurezza possibile.

7 marzo, 2020