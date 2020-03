Coronavirus, divieto di spostamento fuori dal comune in cui ci si trova

Cronaca - L'ordinanza emanata dai ministeri dell'Interno e della Salute in attesa dell'entrata in vigore del nuovo decreto della presidenza del Consiglio

Condividi la notizia:











Roma – Il ministro della Salute Roberto Speranza e quello dell’Interno Luciana Lamorgese hanno emanato un’ordinanza congiunta che vieta a tutti i cittadini gli spostamenti fuori dal comune in cui ci si trova “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute”.

Il divieto vale sia per gli spostamenti con mezzi privati che con mezzi pubblici ed è immediatamente efficace “fino all’entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio”.

Si annunciano, quindi, presidi alle stazioni ferroviarie e controlli ancora più serrati sugli spostamenti delle persone.

Condividi la notizia:











22 marzo, 2020