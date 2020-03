Coronavirus: dodici nuovi casi nella Tuscia, i positivi salgono a 69

Viterbo - 7 sono cittadini residenti nel capoluogo, 3 a Tuscania, 1 a Castiglione in Teverina e 1 a Faleria

Viterbo – Sono dodici i nuovi casi accertati di positività al Covid-19 comunicati oggi dal policlinico Gemelli alla Asl di Viterbo. Il totale arriva a oggi a 69.

“Dei nominativi pervenuti – fanno sapere dalla Asl di Viterbo – già tutti in regime di isolamento domiciliare fiduciario o in ricovero presso l’ospedale di Belcolle, 7 sono cittadini residenti nel comune di Viterbo, 3 nel comune di Tuscania, uno a Castiglione in Teverina e uno a Faleria.

Inoltre, delle persone accertate oggi positive al Covid-19, 6 presentano un link epidemiologico con i casi precedentemente comunicati dovuto, quasi nella totalità, a un legame parentale. Per gli altri 6 la catena dei contatti stretti è in fase di definizione.

Al tal proposito, la Asl di Viterbo ringrazia le amministrazioni locali per il prezioso supporto che, in queste ore, stanno garantendo al team operativo Coronavirus per tutte le azioni necessarie al contenimento della diffusione del virus”.

In totale i casi accertati al Codi-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, con i dodici di oggi salgono a 69.

“Di questi – concludono dalla Asl – 44 stanno trascorrendo la convalescenza a domicilio, 3 sono ricoverati presso l’ospedale Spallanzani di Roma, 17 sono ricoverati presso il reparto di Malattie infettive a Belcolle e 3, le cui condizioni sono stabili, presso la Terapia intensiva Covid di Belcolle”.

Asl Viterbo

19 marzo, 2020