Coronavirus, domani chiuso per sanificazione il palazzo di giustizia

Coronavirus - Tribunale - L'intervento proseguirà per tutta la giornata - Le attività, ridotte a causa dell'emergenza, riprenderanno venerdì 27 marzo

Viterbo – Domani, giovedì 26 marzo 2020, il palazzo di giustizia di Viterbo verrà chiuso su disposizione del presidente del tribunale – in accordo con procuratore della repubblica, magistratura di sorveglianza, responsabili di uffici e servizi, consiglio ordine avvocati, dirigente amministrativo – per consentire operazioni di sanificazione di tutti gli ambienti.

Tale misura, a fini preventivi, si colloca nel quadro delle iniziative intraprese per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso e per assicurare a magistrati, avvocati, personale amministrativo ed in generale a tutti gli utenti del palazzo di giustizia condizioni igienico-ambientali adeguate, nel rispetto di sicurezza e salute.

Le operazioni richiederanno tutta la giornata, anche alla luce dell’ampiezza ed articolazione interna dello stabile interessato.

Verranno conseguentemente sospesi tutti i servizi che, nel periodo interessato dall’emergenza, stanno comunque registrando una consistente riduzione, in particolare per effetto dei rinvii delle udienze ordinarie sia civili, sia penali imposti dalla recente normativa e dai conseguenti provvedimenti (tutti pubblicati sul sito web del tribunale) necessitati alla luce dell’emergenza in atto.

L’attività degli uffici proseguirà, in ogni caso, a partire dalla giornata successiva, di venerdì 27 marzo, ovviamente limitata ai servizi e attività che abbiano il carattere dell’indifferibilità e dell’urgenza.

25 marzo, 2020