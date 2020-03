Roma - Il commissario delegato all'emergenza Domenico Arcuri: "Dalla settimana successiva dispositivi di protezione agli italiani"

Roma – Coronavirus, da domani mascherine per i medici in tutte le regioni.

“Da domani o martedì al massimo tutte le regioni avranno mascherine per medici, operatori sanitari e malati”. A parlare è il commissario delegato all’emergenza Domenico Arcuri che, in un’intervento alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’, ha specificato come il governo si sia mosso per mettere in sicurezza gli operatori sanitari.

“Abbiamo – ha continuato il commissario – messo 50 milioni di euro a disposizione delle aziende italiane che vogliono riconvertirsi o iniziare la produzione di dispositivi di produzione individuale. Abbiamo oltre 100 aziende pronte a partire”.

I dispositivi di protezione personale dovrebbero in seguito essere messi a disposizione anche di tutti gli italiani. “A partire dalla settimana successiva – ha concluso il commissario – contiamo di dare poi a tutti gli italiani i dispositivi di protezione individuale”.

22 marzo, 2020