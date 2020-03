Coronavirus, don Luigi suona l’Ave Maria dalla finestra

Fabrica di Roma - Esibizione per i suoi fedeli con il mandolino

Fabrica di Roma – (g.f.) – Coronavirus, il sacerdote suona un’Ave Maria dalla finestra.

Tutti costretti a casa, ma a Fabrica di Roma, don Luigi non ha voluto far mancare la sua vicinanza ai cittadini e ai fedeli.

Il sacerdote ha trovato un’idea originale e molto gradita per farlo. In musica.

Con il mandolino ha dedicato un’Ave Maria a Fabrica e all’Italia.

Un’iniziativa che è stata molto apprezzata, non solo dai vicini di casa. Un dirimpettaio è riuscito a filmare l’esibizione.

Pierluigi Paesani ha registrato il video per poi postarlo su Facebook, riscuotendo un bel successo. Anche don Luigi ha gradito, chiedendone una copia.

E alla fine, applausi. Per l’esibizione e per il sacerdote, certo, ma un po’ per tutti. Andrà tutto bene.



15 marzo, 2020