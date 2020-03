Viterbo - Messe a disposizioni 15 camere nella struttura di via Raniero Capocci

Viterbo – (ma.ma) – Coronavirus, il dormitorio della Caritas si trasferisce al monastero di santa Rosa.

Il monastero di Santa Rosa ha dato la disponibilit√† per accogliere il dormitorio della Caritas nella struttura adibita all’accoglienza in via Raniero Capocci. La scelta √® stata presa per far fronte all’emergenza Coronavirus e la disponibilit√† potrebbe essere operativa dalla prossima settimana.

L’accordo chiuso con la Caritas prevede la messa a disposizione di 15 camere. I dormitori hanno un ingresso indipendente rispetto alla chiesa.

22 marzo, 2020