Covid-19 - Il totale di contagiati nella Tuscia sale a 82

Grotte di Castro – Coronavirus, due casi a Grotte di Castro. Nella Tuscia il totale sale così a 82.

In attesa della comunicazione da parte della Asl, a darne notizia è il sindaco Piero Camilli in una lettera alla città.

“Cari concittadini, mio malgrado debbo comunicare che nel nostro paese oggi risultano due casi positivi al Covid-19, oltre a diversi soggetti in quarantena. La situazione è molto grave, combattiamo contro un nemico che si può solamente sconfiggere con la collaborazione di tutti”.

Il primo cittadino fa anche un appello. “Molti, e me ne duole, forse non hanno ancora compreso la gravità del momento. Vi sono in Italia oltre 400 morti al giorno. Vedo ancora troppa gente in giro senza giustificato motivo. State nelle vostre case e uscite soltanto per le necessità indifferibili. Ne va della salute di tutti. Speriamo di uscire da questo brutto momento, ma non sarà facile. Da noi il problema arriva ora e dobbiamo trarre esperienza dalla situazione che oggi si vive nel nord Italia. Per cui chiedo la massima collaborazione, per il bene di tutti”.

21 marzo, 2020