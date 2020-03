“Coronavirus, ecco quello che le imprese devono sapere”

Viterbo - La Camera di commercio invita le imprese a rispettare la normativa per prevenire i contagi - Ingressi contingentati allo sportello dell'ente

Viterbo – Coronavirus, anche la Camera di Commercio di Viterbo in campo per consigli e linee di indirizzo alle aziende.

“Per fare fronte all’emergenza Coronavirus – si legge in una nota dell’ente camerale – riportiamo le misure per la prevenzione e gestione decise dal governo e dalla regione Lazio che interessano anche le imprese: il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 4 marzo 2020 e l’ordinanza del presidente della regione Lazio 26/2/2020, n. z00002 sulle misure per la prevenzione e gestione emergenza epidemologica”.

Normative che impongono nuove modalità di accesso anche alla stessa Camera di commercio.

“Per adempiere a quanto previsto del Dpcm del 4 marzo 2020 – continua la comunicazione – l’ingresso nella sala di attesa dell’ente camerale, ubicata al piano terra, sarà ammessa fino a un massimo di cinque persone alla volta al fine di garantire la distanza di sicurezza che anche allo sportello deve essere di almeno un metro dall’operatore”.

La Camera di commercio, infine, invita a prediligere i contatti telefonici o per mail invece di presentarsi in sede. Il tutto escludendo il rilascio di servizi specifici da richiedere obbligatoriamente di persona.

7 marzo, 2020