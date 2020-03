Coronavirus, funziona la consegna a domicilio dei farmaci della Cri

Tarquinia - La presidente del comitato Paola De Costanzo: “Da lunedì oltre 50 persone si sono rivolte a noi”

Condividi la notizia:











Tarquinia – “Sono oltre 50 le persone che ci hanno chiamato”. Stila un primo bilancio Paola De Costanzo, presidente del comitato Cri di Tarquinia, sul servizio di consegna a domicilio dei farmaci per i cittadini fragili attivato per l’emergenza del Coronavirus.

“Abbiamo iniziato lunedì – spiega la presidente De Costanzo -. Per ogni turno, che va dalle 9 alle 13 e dalle 15, ci sono quattro volontari. Uno è in sede per prendere le telefonate. Gli altri, riconoscibili dall’uniforme, ritirano la ricetta o il promemoria dal medico e poi vanno nella farmacia più vicina al domicilio dell’utente, salvo diversa indicazione dell’utente stesso. Infine portano a casa i medicinali. Il numero a cui chiamare è il 379 1825957, che è attivo 24 ore su 24”.

Il servizio che svolgono gli operatori della Croce rossa è gratuito. Si paga, eventualmente, solo il costo delle medicine.

“Ringrazio i volontari per il lavoro che stanno facendo – conclude la presidente De Costanzo -. Siamo in una situazione molto difficile e rivolgo un appello alle persone, perché si rivolgano a noi solo se ne hanno veramente bisogno. Questa iniziativa è pensata per chi vive in condizioni di forte disagio e, in queste settimane di emergenza da Covid-19, sono ancora più a rischio”.

Condividi la notizia:











21 marzo, 2020