Coronavirus, è giallo su un presunto tampone al papa

Secondo Il messaggero anche il Santo padre si sarebbe sottoposto all'esame per il Covid-19, risultando negativo

Roma – Tampone per il coronavirus anche al papa? Lo ha scritto stamattina Il messaggero, rivelando che il pontefice, alle prese da diversi giorni con un forte raffreddore, “si sarebbe sottoposto per precauzione al tampone, risultato poi negativo”.

Al momento, dal Vaticano non arrivano conferme, né smentite. Da circa una settimana Bergoglio, 83 anni, ha annullato molti dei suoi appuntamenti pubblici, tra cui gli esercizi spirituali della curia di ieri ad Ariccia. Tuttavia continuano regolarmente gli incontri privati a Santa Marta.

Domenica il papa si è affacciato regolarmente alla finestra dell’Angelus per la benedizione ai fedeli, ma è stato interrotto più volte dalla tosse. Francesco si sarebbe raffreddato durante l’udienza di mercoledì scorso, a causa del forte vento in piazza San Pietro.

Intanto in Vaticano sono state rafforzate le misure di sicurezza per prevenire possibili contagi. Il numero dei fedeli in piazza e all’interno della Santa sede, comunque, è drasticamente calato.

3 marzo, 2020