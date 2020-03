Cronaca - Rispetto a giovedì i casi di contagio sono aumentati di 2950 - I morti nello stato sono 35

Condividi la notizia:











New York – Coronavirus, governatore di New York: “Tutti a casa, tranne lavoratori dei servizi essenziali”.

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha annunciato il blocco dello stato di New York che prevede l’obbligo di rimanere tutti a casa tranne i lavoratori dei servizi essenziali.

“Lo stato di New York si mette in pausa – ha detto il governatore – solo i negozi e i servizi essenziali rimarranno funzionanti“.

Poi la motivazione della scelta. “Abbiamo bisogno – ha aggiunto il governatore – che tutti siano al sicuro altrimenti nessuno lo è. Questa è l’azione più drastica che possiamo prendere”.

I casi di coronavirus nello Stato di New York sono 7102, di cui 4408 nella città di NY.

“Abbiamo aumentato il numero dei test – ha spiegato Cuomo – e di conseguenza il numero dei casi aumenta”. Rispetto a giovedì i casi sono aumentati di 2950. I morti nello stato sono 35.

Rimarranno attivi solo i lavoratori essenziali. “Il 100% dei lavoratori nello stato di New York deve stare a casa – ha concluso il governatore – a eccezione del personale essenziale al quale è consentito andare al lavoro. Restate a casa, non prendete i trasporti pubblici a meno che non sia necessario”.

Condividi la notizia:











20 marzo, 2020