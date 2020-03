“Coronavirus, il governo deve garantire aiuti immediati agli emarginati”

Lettere - Viterbo - Scrive Pietro Benedetti

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Vi scrivo perché sento l’urgenza di dire la mia su questa situazione drammatica alla quale c’è stata una forte risposta del governo ma che si dimentica dei più deboli e bisognosi.

Perché tutti fanno finta di non saperlo?

Oltre a tutti gli eroi che sempre citiamo – medici e personale sanitario che si ammalano e muoiono sul campo – ci sono gli operai che continuano a produrre anche e per questa emergenza, in condizioni sanitarie vergognose, che ritornando a casa e si portano dietro il peso del rischio.

Vorrei che Borrelli, senza far finta di non sapere, dicesse la percentuale operaia e delle loro famiglie e di quanti sono contagiati o deceduti.

Vorrei che le Sardine che lo dicono lo dicessero a gran voce.

L’azione del governo è stata buona ma Conte fa finta di non sapere che ha lasciato fuori dal decreto: milioni di disoccupati che già vivevano male e che ora con l’isolamento non hanno più nulla; i senzatetto, i disoccupati, i precari, i nomadi, i migranti, gli attori che non hanno più luoghi né pubblico e tutte le categorie più povere e fragili.

Mi sembra, e qui cito Peppe Sini con il quale concordo quanto deciso nel centro di ricerca per la Pace che ripropongo,

che il governo nazionale – e duole dirlo – non abbia saputo in questa tragica ora di verità scegliere di dare priorità assoluta all’aiuto a chi di aiuto ha più urgente ed estremo bisogno.

Sembra ci si preoccupi piu’ di finanziare la messa a disposizione di baby-sitter per la borghesia, piuttosto che di aiutare adeguatamente e tempestivamente chi e’ privo dei beni essenziali.

Chi e’ benestante viene sostenuto, chi e’ nell’estrema povertà viene abbandonato.

Io credo che il governo debba garantire immediati aiuti in primo luogo alle persone che più ne hanno urgente bisogno, e che invece vengono sovente scandalosamente dimenticate perché emarginate ed abbandonate alla violenza, al dolore e alla morte, quando non addirittura perseguitate.

Ma so che un governo presieduto da chi nel 2018-2019 fu a capo del governo razzista che commise abominevoli crimini contro l’umanità, “potrebbe far finta di non sapere” che è nella costituzione il dovere di aiutare adeguatamente, tempestivamente, prioritariamente le persone più oppresse e più bisognose.

Papa Francesco, lo dico da ateo ma mi viene dal cuore, è forse l’unico che lo sta quasi gridando ma in tanti di quelli, anche dentro la stessa chiesa, che potrebbero fanno orecchie da Mercante perché fanno finta di non saperlo.

Pietro Benedetti

Condividi la notizia:











29 marzo, 2020