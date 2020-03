“Coronavirus, ieri abbiamo visto quanto sia subdolo il nemico contro cui stiamo lottando…”

Orte - Il sindaco Giuliani dopo i due casi positivi accertati in poche ore: "Si tratta di persone che non hanno legami tra loro, speriamo che non arrivino altre brutte notizie"

Orte – (a.c.) – A dare la notizia del secondo caso di Coronavirus a Orte è stato ieri in serata il sindaco Angelo Giuliani, con una breve nota pubblicata sul portale ufficiale del comune. Un annuncio che ha shockato la popolazione, già scossa poche ore prima dalla notizia del primo caso accertato in città.

Anche questa volta la persona contagiata è una donna, che, secondo le parole del sindaco, “ha la febbre e si trova ricoverata in una struttura sanitaria”.

Sono in corso attualmente accertamenti sui familiari della donna, che non ha legami con l’altra persona di cui ieri in mattinata era stata resa nota la positività. Si tratta, quindi, di due contagi generati in contesti e località diversi, “ma comunque non partiti da Orte”, precisa Giuliani.

“Quella di ieri è stata una giornata durissima per la nostra comunità – commenta il sindaco -. Abbiamo toccato con mano quanto sia pericoloso e subdolo il nemico contro cui stiamo lottando. Un po’ ce l’aspettavamo, perché già da alcuni giorni si stavano registrando casi nelle città vicine, ma la botta, quando arriva, fa sempre male. Speriamo davvero che nei prossimi giorni non ci siano altre brutte notizie”.

Giuliani coglie l’occasione per rinnovare l’ennesimo appello alla cittadinanza. “Non abbiamo altra scelta che proseguire insieme questo guado difficile, affidandoci al senso di responsabilità e di comunità e attenendoci scrupolosamente a quello che ci indicano le autorità – dice -. Adesso più che mai è il momento di rispettarci a vicenda. Nel frattempo alle nostre due sfortunate concittadine vada un caloroso augurio di pronta guarigione”.

23 marzo, 2020