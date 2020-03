Coronavirus, oggi più di mille guariti e 683 morti in Italia

Roma – Coronavirus, il bollettino della protezione civile in diretta. Gli ultimi aggiornamenti e il punto della situazione con i direttori del dipartimento della protezione civile Agostino Miozzo e Luigi D’Angelo, dopo che il cap del Dpc Angelo Borrelli ha sintomi influenzali. Per proteggerti dal Covid-19 adotta le seguenti misure di protezione personale: restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità

lavarsi spesso le mani

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

evitare abbracci e strette di mano

mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate. Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica.

Oppure chiama il numero verde regionale.

Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario.