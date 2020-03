Coronavirus, il comitato dei portatori dei tronchi si ferma

Tarquinia - Lo comunica il presidente Roberto Corridoni - Tutte le iniziative in vista delle processioni di Pasqua sono sospese fino al 3 aprile

di Daniele Aiello Belardinelli

Tarquinia – “Tutte le iniziative, al momento, sono sospese fino al 3 aprile”.

Le parole sono di Roberto Corridoni, presidente del comitato dei portatori dei tronchi.

L’emergenza coronavirus e i provvedimenti presi del governo per limitare il contagio fermano le attività del comitato in vista delle processioni di Pasqua, la più grande e sentita tradizione di Tarquinia.

“Sarebbe stato un mese di marzo denso di appuntamenti – prosegue –. Tra i tanti, quello d’invitare i giovani tarquiniesi, con più di 18 anni, a partecipare alla selezione d’idoneità come portatore per la processione del venerdì santo“.

Le settimane che precedono la Pasqua sono un periodo fondamentale per preparare al meglio le processioni del venerdì santo e della domenica. I tronchi sono delle croci il cui peso varia tra i 75 e i 90 chili, per un’altezza che può arrivare a cinque metri. Ogni croce ha tre persone che si alternano lungo il percorso, che si svolge nelle vie del centro storico. A ogni portatore sono richieste abilità e forza fisica per non essere sbilanciati durante il trasporto, reso ancora più difficile dalla presenza ai lati della folla. In modo particolare per la processione del Cristo Risorto.

“Anche prima dell’ultimo provvedimento del governo, avevamo deciso di posticipare le attività, sperando che ci fossero notizie positive – conclude il presidente Corridoni –. Alla luce delle nuove disposizioni rimarremo fermi fino al 3 aprile, con l’augurio che questa emergenza possa finire quanto prima e che gli sforzi fatti riducano in modo decisivo il contagio”.

13 marzo, 2020