Coronavirus, il medico di Belcolle positivo è il fratello del professore dell’Unitus

Viterbo - È il terzo caso nella Tuscia, dopo la studentessa e il docente universitario - La Asl: "Messe in atto tutte le misure necessarie"

Condividi la notizia:











Viterbo – È il fratello del professore dell’Unitus, ricoverato allo Spallanzani, il medico dell’ospedale di Belcolle risultato positivo al primo tampone da Coronavirus.

Il professionista, che lavora nel reparto di malattie infettive, era già in quarantena domiciliare fiduciaria dopo che il fratello è risultato positivo al primo tampone. Sarebbe stato il medico ad aver visitato il professore universitario.

Quello del dottore è il terzo caso nella Tuscia, dopo il docente e la studentessa georgiana dell’Unitus.

La segnalazione è arrivata alla Asl di Viterbo in mattinata, direttamente dall’istituto Spallanzani. Adesso si è in attesa, come vuole la prassi, dell’ulteriore conferma da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Nel frattempo, l’azienda sanitaria ha messo in atto tutte le iniziative precauzionali previste per gli utenti di Belcolle e gli operatori sanitari.

Sanificati gli ambienti dove lavorava il professionista, mentre sono in corso indagini epidemiologiche per individuare i contatti stretti del medico.

La comunicazione ufficiale della Asl

Coronavirus, Asl Viterbo: “Nuovo caso a Belcolle, messe in atto tutte le misure necessarie”.

Un caso di positività al Covid-19 è stato comunicato dallo Spallanzani questa mattina alla Asl di Viterbo, in attesa del test di conferma che, come da prassi, viene effettuato presso l’Istituto superiore di sanità.

La persona in questione è un professionista che opera presso l’ospedale di Belcolle, già in isolamento fiduciario domiciliare, in quanto legato da un vincolo parentale con uno dei due casi accertati per Covid-19 nella giornata di ieri.

Al fine di mettere in campo tutte le azioni precauzionali per gli utenti dell’ospedale di Belcolle e per gli operatori sanitari, la Asl, già dalle prime ore della mattinata, ha predisposto tutte le misure necessarie, tra cui la sanificazione di tutti gli ambienti dove ha operato il professionista, nel rispetto delle linee guida ministeriali e regionali, effettuando una rigorosa indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti, a cui faranno seguito i provvedimenti conseguenti.

Seguono aggiornamenti.

Asl Viterbo

– Coronavirus, positivo medico di Belcolle

Condividi la notizia:











5 marzo, 2020